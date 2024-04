Rotondi riapre la guerra del nome con Cuffaro: «Tribunale gli vieti di usare Democrazia Cristiana»

il caso

La passa alla magistratura

«E anche stavolta l’unità della Dc la faremo la prossima volta: non saranno le elezioni europee la nostra partita della vita. Nessuno stupore, né scandalo: era nell’aria. Meno scontato era che i tre partiti democristiani del centrodestra assumessero tre scelte diverse: l’Udc accenna, non ancora formalmente, a un patto con la Lega di Salvini; noi della Dc sosterremo Giorgia Meloni; il partito di Totó Cuffaro si spinge addirittura fuori dal centrodestra, annunciando una lista comune con Matteo Renzi e addirittura con Emma Bonino. Sono scelte politiche, naturalmente. E vanno rispettate, tutte».

Lo ha scritto sui social Gianfranco Rotondi, presidente della «Dc con Rotondi». «Diviene però urgente – aggiunge – ottenere dal tribunale di Avellino, a cui per primo si è rivolto il senatore Cuffaro, una decisione, per noi prevedibile, ma spetta ai magistrati, sulla titolarità del nome della Democrazia Cristiana. Non è immaginabile che prosegua l’equivoco di due partiti con la stessa denominazione. E’ per questo che abbiamo presentato al tribunale di Avellino domanda riconvenzionale per inibire a Cuffaro l’uso della denominazione Democrazia Cristiana, indebitamente usurpata dallo stesso, ingenerando confusione nell’elettorato».