Salvini, Europee fondamentali ma nessun riassetto di governo

agenzia

'Non sarà un voto ideologico'

ROMA, 24 APR – “Sarà un voto fondamentale per il futuro dell’Europa. Al governo non cambierà nulla. Non penso che ci sarà nessun riassetto. È un voto fondamentale per il modo di vivere e di lavorare di chi è davanti al televisore. Qua non sarà un voto ideologico, destra, sinistra, fascisti, comunisti, leghisti o marziani”. Lo ha detto Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ospite di Porta a porta, in onda questa sera su Rai1, parlando delle prossime elezioni europee.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA