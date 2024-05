Lo Spino degli Iblei e il Cirneco dell’Etna al World Dog show

Qua la zampa

Sì sono conclusi Domenica i Mondiali di Zagabria, il World Dog show 2024.

La Sicilia vanta la vittoria di 4 suoi soggetti di due razze autoctone: Lo Spino degli Iblei e il Cirneco dell’Etna.

I soggetti titolati, sono tutti nati e allevati in Sicilia: Loro del Piana Novalgina, campionessa del Mondo,Mogano Campione del Mondo, Icaro dei Vignazzi, Giovane Campione del Mondo, Fiore dei Vignazzi, Campionessa del Mondo.

Tutti condotti e preparati da due istruttori Siciliani, Sara Vinci e Orazio Assenza che si battono per la tutela e la promulgazione del nostro patrimonio culturale nel mondo.Gli allevatori: Gianni Vullo per gli spini e Giuseppe Palazzolo per i cirnechi.Due razze antichissime, orgoglio e ricchezza della nostra regione. Portano con se la memoria della nostra terra, fatta di pascoli e verde, di cultura e di popoli.