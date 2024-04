Comiso, Iblea Acque e polemiche: il Pd chiede lumi

Politica

I consiglieri comunali del Pd Bellassai e Scollo presentano un odg per sollecitare una risoluzione delle questioni emerse

I consiglieri comunali Gigi Bellassai, capogruppo, e Gaetano Scollo segretario cittadino del Partito Democratico di Comiso (entrambi nella foto), hanno presentato un ordine del giorno per chiedere una risoluzione delle questioni emerse negli ultimi giorni riguardanti gli utenti della società Iblea Acque S.p.A..

In particolare, è stata chiesta la calendarizzazione dell’ordine del giorno per la prossima seduta del consiglio comunale, così da aprire un dibattito in aula e consentire di esaminare a fondo le questioni sollevate da numerosi cittadini.