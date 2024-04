La passeggiata della discordia, Direzione Ragusa: “Entreremo solo nelle aree della vallata poste in sicurezza”

Il caso

Il movimento politico che fa diretto riferimento al sindaco replica alle perplessità sollevate dal consigliere Firrincieli

“In merito all’intervento del consigliere Firrincieli del m5S a proposito della nostra passeggiata nella Vallata S. Domenica, siamo alle solite: prima di scrivere comunicati, al consigliere sarebbe bastato informarsi”. Lo dice la vice presidente di Direzione Ragusa, Maria Grazia Criscione. Direzione Ragusa è il movimento politico che fa riferimento diretto al sindaco.

“Per l’iniziativa, infatti – spiega Criscione – ho protocollato regolare richiesta, la quale fa ovviamente riferimento alle sole aree in sicurezza della Vallata. Richiesta a cui il Comune ha replicato con due note: una in cui ribadisce che all’interno del cantiere potrebbero accedere solo un numero ristretto di persone (ma non è comunque nostra intenzione entrare nelle aree di cantiere), una in cui si chiarisce che è consentito accedere nelle parti della Vallata al momento non interessate da lavori, già opportunamente delimitate. La differenza tra entrare in cantiere e vedere il cantiere da vicino dovrebbe essere comprensibile a tutti, a meno che l’obiettivo di Firrincieli non sia solo quello di fare confusione e sollevare polemiche. Tra l’altro fa sorridere che ad animare tali discussioni sui social sia anche un esponente del Movimento 5 Stelle che nelle scorse settimane ha preso parte a un piccolo sopralluogo nella Vallata promosso dall’Amministrazione, entrando tanto nelle aree di cantiere quanto in quelle libere. Perché lui sì e gli altri cittadini no? Ringraziando il Movimento 5 Stelle per la pubblicità alla nostra iniziativa (e per le dichiarazioni ancora una volta politicamente autolesioniste), ribadisco l’invito rivolto ai cittadini che vorranno comprendere l’intervento nella Vallata. Appuntamento alle 17.30 di venerdì all’imbocco del sottopasso di via Carlo Alberto Dalla Chiesa, poco più in basso del parcheggio del Tribunale”.

