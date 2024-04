Modica, la bellezza della sostenibilità ambientale

Attualità

Un hairstylist decide di attuare la svolta green: "Nel nostro piccolo, anche noi possiamo fare la nostra parte"

La sostenibilità ambientale? Può cominciare anche quando si ha cura della propria bellezza, dando vita a una scelta culturale che cerca di incidere sulla possibilità di animare un cambiamento profondo. Basta poco, in fondo, per tracciare una nuova linea. A patto di essere operatori del settore illuminati. E’ la scommessa su cui ha voluto puntare Beauty Maison parrucchieri a Modica, ormai da decenni sinonimo di bellezza per tutto il comprensorio che ha deciso di aggiungere nuovi contenuti alla propria proposta di bellezza. La squadra capitanata da Giorgio Petrolo si affida alla competenza del nuovo stilista emergente, Nicolò, figlio d’arte, che porta all’interno dello staff i concetti della bellezza sostenibile ed etica.

“In un mondo sempre più globalizzato, inquinato e complesso – spiega Nicolò Petrolò (nella foto sopra) marcando questo cambio di passo – abbiamo scelto di continuare a valorizzare la bellezza delle donne dando vita, però, a un percorso sostenibile che è di certo una scelta vincente ma soprattutto etica”. Nicolò, infatti, giovane d’età ma dalle spiccate doti tecnico-stilistiche, ha avviato dei percorsi formativi con la nuova azienda partner Davines, per inserire in salone servizi e prodotti altamente biodegradabili e a impatto zero. “La scelta di non usare più siliconi, solfati, parabeni e coloranti artificiali – aggiunge – ci permette di continuare a fornire la bellezza di cui siamo sempre stati artefici prendendoci maggiore cura di cute e capelli delle nostre clienti e soprattutto dell’ambiente in cui tutti noi viviamo”. “Stiamo parlando – continua Giorgio Petrolo – di linee cosmetiche altamente biodegradabili e colori con componenti naturali provenienti da agricoltura biologica rigenerativa sono la scelta doverosa in un mondo che necessita di cure come, purtroppo, ci stiamo accorgendo sempre di più da tutto quello che accade quotidianamente. Ecco perché noi di Beauty Maison con tutto il nostro staff ci crediamo e con Nicolò il cambiamento è già in atto”.

