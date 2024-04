Attualità

Il fortunato scommettitore si è portato a casa la somma in questione con un 6 Extra

La Sicilia esulta grazie al 10eLotto. Nell’estrazione di martedì 23 aprile, come riporta Agipronews, centrate quattro vincite per un totale di 68.500 euro: 22.500 euro, in particolare, sono stati vinti a Modica, con un “6 Extra”.

