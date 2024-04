Polizia a Ragusa, va in pensione il papà del ciclista Damiano Caruso

Attualità

Ha consegnato ai figli il tricolore che ricevette all'inizio della sua carriera quarant'anni fa

Il vice ispettore Salvatore Caruso, dopo oltre quaranta anni di servizio nelle varie articolazioni della polizia di Stato, va in pensione. Dalle pattuglie impegnate giorno e notte nel controllo del territorio, alla sala operativa dove vengono recepite le richieste di intervento che pervengono dai cittadini e vengono coordinati gli interventi operativi delle volanti, è stato sempre in prima linea nell’adempimento del proprio dovere.

Allo scadere del suo tempo di servizio, il vice ispettore Caruso presso la “Sala Raciti” della Questura, alla presenza del questore, dei funzionari e di tutti i colleghi ed anche e dei familiari ha così salutato i colleghi “se potessi tornare indietro rifarei tutto quello che ho fatto, la polizia è stata la mia vita”.