Scicli, muore in un incidente stradale nel Cosentino la 53enne Francesca Stornello

Cronaca

Lascia il marito e tre figli. Città iblea in lutto

Perde la vita a 53 anni Francesca Stornello di Scicli, moglie di Guglielmo Aprile (rimasto ferito nello stesso incidente). Francesca lascia il marito e tre figli. I due coniugi di Scicli erano rimasti coinvolti in un grave incidente stradale, scontro tra tre auto con otto feriti nel Cosentino, lungo la statale 106, nel territorio di Villapiana.

Tre le auto coinvolte, un’Audi Q3, una Skoda e un’Opel che, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate tra loro nei pressi dello svincolo per Villapiana Lido. Alla famiglie Aprile-Stornello le più sentite condoglianze della redazione di Ragusa del quotidiano La Sicilia (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA