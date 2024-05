L’obesità si può curare? Trovato l'”interruttore” che ferma la formazione del grasso

scienza

La scoperta di alcuni ricercatori tedeschi e danesi

Trovato l’interruttore, del quale finora si ignorava l’esistenza, del tessuto adiposo bruno, un tipo di grasso diverso da quello bianco e deputato soprattutto alla produzione di calore: questo ‘interruttorè, osservato nei topi, è costituito dalla proteina AC3-AT, che è responsabile della disattivazione del meccanismo e che potrebbe quindi diventare una nuova arma nella lotta all’obesità, grazie alla messa a punto di farmaci che la blocchino. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Metabolism, si deve allo studio guidato da Università tedesca di Bonn e Università della Danimarca Meridionale.