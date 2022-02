Gravidanze accompagnate dalla musica: corsi gratuiti a Ragusa

Via libera al primo corso gratuito di accompagnamento alla nascita con musicoterapia, gravidanza e musica a cura del "Consultorio 2" dell’Asp di Ragusa. Il corso, che si svolgerà martedì e giovedì dalle 9 alle 12, nelle sede di via Falcone 110, accompagnerà mamma e bambino lungo tutto l’arco temporale della gravidanza. «Gli studi - spiega in una nota l'azienda sanitaria - confermano che dalla 14/ma settimana il feto riesce a sentire la musica creando un canale di comunicazione privilegiato tra la mamma e il bambino. Il veicolo di una relazione affettiva tra madre e figlio in grado di stimolare lo sviluppo strutturale e funzionale del sistema nervoso del feto.

E, ascoltare più volte lo stesso brano fa crescere in lui un senso di sicurezza». «Il piccolo nel suo ambiente ovattato, circondato dal liquido amniotico, fin dai primi giorni di vita percepisce e si abitua ai rumori del corpo della sua mamma, il battito cardiaco, il respiro, il sangue che scorre. Quindi comincia a sentire le voci di mamma e papà e impara presto a riconoscerle», dice Nuccia Pace, ginecologa e responsabile del "Consultorio 2", sollecitata dalle future mamme che vogliono sapere cosa sente il nascituro mentre si trova nell’utero. La musica varia a seconda del percorso di gravidanza.



