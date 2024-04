Open Day in Sicilia per la prevenzione e per la cura della dermatite atopica

Sensibilizzazione

Il 2, 6 e 9 aprile tornano in Sicilia gli Open Day sulla dermatite atopica grazie alla campagna di sensibilizzazione «Dalla parte della tua pelle», promossa dalla Sidemast, Società italiana di dermatologia e malattie sessualmente trasmesse e giunta alla sua quarta edizione. La campagna é realizzata con il Patrocinio di Adoi (Associazione dermatologi-venereologi ospedalieri italiani e della sanità pubblica) e Andea (Associazione nazionale dermatite atopica) e con contributo non condizionante di Sanofi.Grazie ai consulti realizzati durante gli «Open Day» sarà possibile, in caso di diagnosi positiva, indirizzare i pazienti verso i Centri di riferimento Sidemast sul territorio. La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800086875, attivo 7 giorni su 7 dalle 10 alle 18. Info al sito web: https://www.sidemast.org/dalla-parte-della-tua-pelle-2024. Questo il calendario degli appuntamenti in Sicilia: Catania Azienda ospedaliera universitaria Policlinico G. Rodolico, responsabbile Giuseppe Micali, 2 e 9 aprile; Messina Policlinico Gaetano Martino, responsabile Fabrizio Guarneri.