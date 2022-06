Marzamemi, Alessia Marcuzzi è tornata (C'est si bon)

Oramai le sue passeggiate a Marzamemi, riprese puntualmente nelle stories per i suoi 5 milioni e mezzo di follower su Instagram (colonna sonora "C'est si bon") sono uno spot per il pittoresco borgo marinaro in provincia di Siracusa. E viceversa, Marzamemi con la sua iconografica piazzetta, è lo sfondo ideale per la sua bellezza fasciata dentro le creazioni del suo brand di borse e accessori, che non dimentica di taggare. Alessia Marcuzzi è tornata a Marzamemi. La bellissima eterna ragazza della tv italiana ha scelto per la seconda estate consecutiva di trascorrere le vacanze nel Sudest siciliano. Tra il mare di Ispica, dove alloggia, e appunto Marzamemi.Con il borgo marinaro del Siracusano è stato subito amore, tanto che Marcuzzi è tornata anche lo scorso febbraio per realizzare un servizio fotografico di moda legato al suo brand. Nemmeno in quella occasione ha lesinato scatti e stories per i suoi seguaci: molto suggestivo lo scatto in un noto ristorante del luogo, con il tavolino ritratto in riva al mare. Stavolta è in vacanza con la famiglia e alcuni amici. Chi è curioso di costume ha notato il tubino color ruggine e i sandali alla schiava. Gli altri che è sempre più bella...e sembra pure più felice. La domanda comune è: "Come fa?".

