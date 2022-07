Siracusa, parata di stelle per la kermesse di Dolce & Gabbana

Per un attimo è scesa su piazza Duomo quella nuvola rosa sopra cui, dagli Anni 50, ossia da quando un mito tutto italiano la generò, aleggiano le dive. Su quella nuvola è planata tra gli umani Mariah Carey. Accompagnata dagli emozionati e cortesi padroni di casa, Domenico e Stefano, si è presa gli applausi di una piazza meno blindata di quanto ci si aspettasse. È cominciata realmente così, ieri, sabato 9 luglio, la serata che ha portato alla sfilata Alta moda donna, primo evento di questa "personale" di Dolce&Gabbana che a Siracusa stanno presentando le loro collezioni Alta Moda, Alta Sartoria e Alta Gioielleria, nel decennale dall'Alta moda del loro brand.

"Piazza Duomo e il Barocco, Caravaggio, Santa Lucia, l’isola di Ortigia e i suoi tesori, la Grotta dei Cordari, il Teatro Greco e la tragedia antica, l’arte pasticciera, Marzamemi e la leggenda di Calafarina - hanno detto i due stilisti - non sono per noi solo siti da visitare e nozioni storiche da leggere sui libri. Nel nostro immaginario tutti questi nomi rappresentano universi infiniti di ispirazione per le nostre Alta moda, Alta sartoria e Alta gioielleria".

I circa 700 ospiti sono arrivati alla sfilata in auto fino all'imbocco del Passeggio Adorno, attesi da centinaia di entusiasti siracusani che li attendevano per fotografarli. Tripudio per Sharon Stone. Poi Drew Barrymore, Monica Bellucci e la figlia Dave Cassel, Heidi Klum (e figlia), Emma Roberts, Kitty Spencer, Hellen Mirren, Drew Barrymore, Robert Lewandowski, Christian Bale. La presenza di Kris Jenner, personaggio tv e imprenditrice Usa, nonché mamma di Kim Kardashian, ha fatto pensare per qualche ora che anche quest'ultima potesse arrivare. Ma sinora è rimasta a Parigi. Oltre ottanta gli inviati di altrettante testate di settore da tutto il mondo. Al termine della sfilata, cena a Fontane Bianche, a onorare un altro sito, stavolta balneare, nei dintorni di Siracusa.

«Dopo avere visitato le località più iconiche d’Italia – da Milano ad Agrigento, passando per Venezia, Capri, Palermo, il lago di Como, Napoli e Firenze – il nostro Grand Tour quest’estate ha scelto di andare alla scoperta delle meraviglie di Siracusa e della Val di Noto. Il centro cittadino, con la sua storia millenaria e la sua incomparabile bellezza, e i luoghi più caratteristici del territorio come Fontane Bianche e Marzamemi - hanno detto i due stilisti - conservano ancora oggi quella cultura, quello stile e quelle tradizioni autenticamente siciliane che da sempre alimentano la nostra creatività e trovano nuova vita nell’estetica Dolce&Gabbana". Stasera sfilata a Marzamemi, domani gran finale al Castello Maniace, fortezza federiciana all'estrema punta di Ortigia, centro storico di Siracusa.

