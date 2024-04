Un altro incendio nell’ex casa del Pellegrino a Siracusa

Roghi

Ennesimo incendio ieri sera nell’ex casa del Pellegrino, adiacente alla Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa. L’edificio, un tempo dedicato all’accoglienza dei Pellegrini, è in abbandono dopo una controversia che vede contrapposti il Comune di Siracusa e l’Ente Santuario. La struttura, devastata dai furti e dagli atti vandalici, è luogo scelto dove trascorrere la notte per tanti senza fissa dimora. Ieri sera è scoppiato un incendio all’interno, mentre alcuni uomini vi stavano bivaccando. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e una squadra dei Vigili del fuoco che hanno soccorso gli occupanti. Forse una lite per futili motivi alla base del rogo.