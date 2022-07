La Gelateria Pellegrino a Catania, tra tradizione, innovazione e gusto

Da oltre 86 anni, la Pasticceria Pellegrino è presente al servizio dei catanesi e non solo. Era il 1936 quando il giovane imprenditore Matteo Pellegrino decise di intraprendere la sua attività di gelateria a Catania, inizialmente in via Scuto Costarelli traversina del Viale Africa. Oggi la Gelateria e Pasticceria Pellegrino è in Piazza dei Martiri, 22.

Era una piccola gelateria a conduzione familiare ma negli anni la piccola attività, attraverso ben tre generazioni, con i fratelli Pellegrino che nel frattempo si sono spostati in Piazza dei Martiri hanno deciso di rinnovare totalmente l'azienda di famiglia per intraprendere un nuovo cammino, basato su tutto ciò che hanno imparato dai loro predecessori. Pellegrino oggi significa tradizione, qualità, cortesia ma soprattutto, bontà siciliana.

Oltre alla gelateria, pasticceria, tavola calda, gastronomia, aperitivi, cioccolateria, che potete trovare tutti i giorni, Pellegrino aggiunge anche il servizio catering (eventi, banchetti, feste private).

La gastronomia è uno dei punti forti con i migliori piatti della cucina tradizionale siciliana da gustare in un ambiente confortevole con personale di grande cordialità e simpatia. Da Pellegrino si possono trovare ricette originali che rinnovano gusti e sapori della cucina mediterranea con materie prime di qualità per offrire freschezza e delizia.

La Gelateria è una lunga tradizione dei Pellegrino e dei maestri gelatai che hanno saputo affinare nel tempo l'arte del gelato, innovando le tradizionali ricette con gusto. Pellegrino ad esempio è una delle prime gelateria a Catania a produrre gelati e granite senza glutine.

I pasticceri di Pellegrino ogni giorno mescolano passione ed esperienza dell'arte pasticcera siciliana. Le migliori ricette che sono conservate gelosamente, frutto d'anni di prove e sperimentazioni innovate con gusto. Pellegrino usa solo le migliori materie prime per creare dal cioccolato più classico fino a gusti nuovi e sfiziosi

Pellegrino prepara anche aperitivi e tanto altro per ogni occasione speciale, evento, ricorrenza, festa privata, matrimoni, congressi.

La Gelateria Pellegrino è in Piazza dei Martiri, 22 Tel. +39 3480974979

