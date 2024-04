Alla Design Week una panchina contro i disturbi alimentari

agenzia

Realizzata dalla Onlus Never give up al Parco Sempione

MILANO, 17 APR – Never give up, Onlus che da anni si impegna nella lotta ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, insieme all’artista Francesco Poroli ha personalizzato una panchina alla Design Week per diffondere un messaggio sull’importanza di chiedere aiuto precocemente ed eliminare lo stigma che circonda queste malattie. Situata nel cuore della città, in piazza del Cannone a Milano all’interno di parco Sempione, l’opera rappresenta una donna che alza la testa verso le stelle in segno di speranza, accompagnata dalla scritta Never Give Up. In Italia – secondo la Onlus – i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione rappresentano la prima causa di morte per malattia nei giovani tra i 12 e i 25 anni. Più di due milioni e mezzo di adolescenti lottano con problemi legati all’alimentazione, al peso e all’immagine corporea, con un’età di insorgenza che si sta spaventosamente abbassando e che oggi si aggira intorno agli 8-9 anni. Tuttavia, solo una minima parte di loro, appena il 10%, riesce a chiedere aiuto. I dati raccolti mostrano che il tempo medio prima di esternare il problema è di 3 anni. La vergogna e la paura del giudizio sono le principali cause di questo ritardo nella richiesta di supporto.

