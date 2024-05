La violentano in coppia e filmano con il cellulare: romeni arrestati a Bronte

Polizia

La vittima è una giovane moldava che aveva cominciato a lavorare in casa dei coniugi arrestati

Era arrivata in Italia da qualche mese in cerca di lavoro, invece è rimasta vittima di una coppia, lui 41 anni lei 37, romeni, che l’avrebbero picchiata e che, una volta, avrebbero anche abusato di lei, filmando la violenza sessuale con un telefonino. I due sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Catania in esecuzione di un’ordinanza emessa dal gip etneo su richiesta della locale Procura distrettuale che ipotizza i reati di maltrattamenti, lesioni personale e violenza sessuale di gruppo. Per l’uomo il giudice ha disposto la misura cautelare in carcere, per sua moglie gli arresti domiciliari con l’obbligo dell’uso del braccialetto elettronico.

Le indagini della Squadra mobile della Questura di Catania, coordinate dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto Anna Trinchillo, sono scattate dopo la segnalazione del 4 aprile scorso arrivata dal Servizio per la Cooperazione internazionale di Polizia su “possibili maltrattamenti nei confronti della cittadina moldava”, che potrebbero essere stati denunciati dalla donna a qualche familiare.