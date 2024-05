Catania palcoscenico multidisciplinare dalla danza contemporanea a musica, teatro e arti visive: al via il Fic Festival

SPETTACOLI

Dal 3 al 12 maggio una serie di eventi in location differenti promossi da Scenario pubblico

Dal 3 al 12 maggio Catania diventerà il palcoscenico di un evento dedicato principalmente alla danza contemporanea, ma che abbraccia diverse discipline, come musica, teatro, cinema e arti visive. E’ il Catania Contemporanea/Fic festival, promosso da Scenario pubblico, giunto alla quinta edizione. Il Focolaio di infezione creativa (Fic) punta sulla diffusione capillare dell’arte che, come un’infezione, si espande e si riproduce e diventa fucina di creatività e partecipazione, un’occasione per rafforzare la rete artistica grazie al coinvolgimento di realtà importanti e alla collaborazione del Comune di Catania che garantisce l’utilizzo di luoghi strategici della città. In questa visione nascono le sinergie strette con il Teatro Massimo Bellini, insieme al quale Scenario pubblico ha attivato il protocollo d’intesa triennale Be resident: nella città la danza, Isola cultural hub, Associazione musicale etnea, Fondazione Brodbeck, Associazione città teatro, Fondazione Oelle, Cinema King.

La spilla da balia è il simbolo di questa edizione del festival, come emblema di unione anche tra istituzioni della tradizione ed enti della contemporaneità. Un ruolo importante è giocato dalla scelta dei luoghi, simboli culturali della città e punti di ritrovo: gli eventi si terranno a Scenario Pubblico, al Teatro Massimo Bellini, al Teatro Sangiorgi, tra le esposizioni della Fondazione Brodbeck, presso Isola Catania, il Cinema King, al Palazzo Biscari, negli spazi esterni del Palazzo della Cultura/ Cortile Platamone che ospiteranno la grande chiusura del festival e, ancora, nel tratto di strada che si snoda tra via Etnea e piazza Università.

Il cartellone di questa edizione si articola intorno al tema specifico del Recupero e tutela del repertorio contemporaneo e la valorizzazione delle radici creative in un fitto susseguirsi di spettacoli e performance delle compagnie ospiti, mostre fotografiche e artistiche, proiezioni e molto altro, come un workshop che punta a trasferire ai partecipanti il linguaggio e il repertorio di alcuni dei più interessanti coreografi europei.