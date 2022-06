"Ifigenia in Tauride" regia di Jacopo Gassmann, terza tragedia a Siracusa

Terza tragedia al Teatro Greco di Siracusa: «Ifigenia in Tauride» di Euripide, a partire da venerdì 17 giugno. La traduzione è di Giorgio Ieranò, la regia di Jacopo Gassmann, il più piccolo dei figli del grande attore che ebbe a Siracusa brillanti successi.

Euripide capovolge la storia e racconta che Ifigenia non è stata sacrificata per far partire le navi achee per la guerra contro Troia. Artemide infatti ha voluto salvarla, sostituendola con una cerva e all’inizio della tragedia la prima figlia di Agamennone si trova in una terra lontana e selvaggia, la Tauride, dove sono in uso sacrifici umani. Il fratello Oreste è in fuga, inseguito dalle Erinni e accompagnato dall’amico Pilade. I due si riconoscono e allora Ifigenia mette in atto un piano di fuga che li porterà per mare, lontano dai pericoli. Dunque c'è un lieto fine.

«Alcuni dicono - spiega Jacopo Gassmann - che finisca in commedia, ma io penso che si tratti di una tragedia scura, dentro un paesaggio lunare, inquietante. Non è certo uno dei testi più famosi o frequentati del patrimonio letterario greco. Credo che rifletta molto la situazione problematica di Atene negli anni in cui Euripide la scrive. L’influenza dei sofisti si intravede con chiarezza, tutto può essere messo in dubbio. Atene stava perdendo la guerra, la tenuta sociale era certo compromessa, era ormai difficile avere gli stessi valori dell’epoca d’oro. Le certezze non esistono più, solo domande. La realtà è ambigua per sua natura e come i miti ci può ingannare».

Le scene di Gregorio Zurla si avvalgono anche dei visual designer Luca Brinchi e Daniele Spanò, mentre i costumi sono di Gianluca Sbicca. Nel cast Ifigenia, Oreste e Pilade sono Anna Della Rosa, Ivan Alovisio e Massimo Nicolini. Toante, re della Tauride che verrà beffato dal piano arguto dei due fratelli è Stefano Santospago. Due i cori, quello maschile dei Tauri e quello femminile delle schiave greche. Repliche fino al 4 luglio.



