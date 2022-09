Al via il Bellini Festival a Catania: il 23 concerto inaugurale a Palazzo Biscari

Il Bellini Festival giunge quest’anno alla sua XIV edizione consecutiva e torna a Catania con un nuovo programma di concerti, opere, eventi, mostre ed incontri attraverso le sue storiche sezioni «Bellini Opera Festival», «Bellini Renaissance», «Bellini International», «Festival della Melodia Belliniana».

La manifestazione, la cui direzione artistica è firmata da Enrico Castiglione, direttore artistico per un decennio di Taormina Arte, prenderà il via il 23 Settembre, nel giorno del 187° anniversario della morte di Vincenzo Bellini, quando i saloni di Palazzo Biscari, dove il piccolo Vincenzo mosse i suoi primi passi musicali, accoglieranno il Concerto dal titolo «Dolente immagine» (ore 20:30).

Il Concerto, che inaugura ufficialmente la XIV edizione e che sarà anche trasmesso in diretta streaming, vedrà protagonisti due stelle di prima grandezza del panorama lirico internazionale: il baritono Roberto Abbondanza e il soprano Angela Nisi.

Sempre il 23 settembre e sempre a Palazzo Biscari poco prima del Concerto sarà inaugurata, la mostra fotografica Sulle sacre pietre: «Norma» al Teatro Antico di Taormina, in programma fino al 3 novembre, giorno della conclusione del Bellini Festival.

La mostra, a cura di Domenick Giliberto, presenta immagini tratte dalla Norma messa in scena nel 2012 al Teatro Antico di Taormina con la regia teatrale e cinematografica e le scene di Enrico Castiglione che fu trasmessa dalla Rai oltre che in diretta via satellite in mondovisione in 700 sale cinematografiche in tutta Europa. Un omaggio ad Enrico Castiglione, fondatore e direttore artistico fin dal 2009 del Bellini Festival, che ha valorizzato le opere di Vincenzo Bellini, non solo nella sua città di Catania e in Sicilia, ma anche nel mondo.

Il calendario dei Concerti del Bellini Festival, nutrito come ogni anno, proseguirà poi presso la tradizionale sede della Badia di Sant'Agata, fino al 3 Novembre, giorno del 221° anniversario della nascita di Vincenzo Bellini.

