Benigni, su Paramount+ l'esegesi del Cantico delle Creature

ROMA, 16 NOV - Sarà disponibile in esclusiva su Paramount+ dall'8 dicembre 'Francesco il Cantico', un evento speciale con l'esegesi del testo poetico di Francesco d'Assisi - una lode a Dio, al suo operato per lo splendore del creato, alla vita stessa - realizzata dal premio Oscar Roberto Benigni. Un racconto appassionato sulla persona di Francesco, incastonata nella lettura del Cantico delle creature, per la prima volta presente su una piattaforma streaming. Il Cantico delle creature, anche noto come Cantico di Frate Sole, è un cantico di San Francesco d'Assisi, nonché il più antico testo poetico della letteratura italiana di cui si conosca l'autore, composto nel 1224. E' una lode al Signore, alle sue creature e alla bellezza della natura e diventa così anche un inno alla vita. Una vera e propria preghiera permeata da una visione positiva del creato, poiché in esso è riflessa l'immagine del creatore: da ciò deriva il senso di fratellanza fra l'uomo e la natura, che molto si distanzia dal distacco per il mondo terreno, segnato dal peccato e dalla sofferenza, tipico di altre tendenze religiose medievali. La creazione diventa qui un grandioso mezzo di lode al creatore. Francesco il Cantico - sottolinea la piattaforma in una nota - rientra nel progetto di Paramount+ di realizzare 150 contenuti originali internazionali entro il 2025, includendo un importante portfolio di produzioni italiane.

