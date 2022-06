Black Eyed Peas, il fenomeno dell'hip hop a Catania nell'unico concerto italiano

Sarà l'unica data italiana, il 28 luglio a Catania - a Villa Bellini - per i "Black Eyed Peas", formazione fenomeno dell'hip hop alternativo, avvezza alle classifiche ogni qualvolta immettono sul mercato un loro prodotto.

"Don't You Worry", da qualche giorno è il loro nuovo singolo, realizzato mediante la coabitazione di "Shakira" e "David Guetta", a trainare un tour di concerti on the road per il mondo, compresa l'escursione etnea che sta riscontrando interesse e curiosità fuori dalle mura amiche italiane.

Richieste di biglietti provenienti da Germania, Stati Uniti, Svizzera, sommate alla ricerca di tagliandi inerenti al live, da quasi la totalità delle regioni italiane, una forma di attaccamento verso un gruppo cosmopolita grazie a "The Time", "I Gotta Feeling", "Don't Lie", "Where Is The Love?", "Let's Get It Started", consacrate hit.

