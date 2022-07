Britney Spears, duetto segreto a Beverly Hills con Elton John

NEW YORK, 28 LUG - In tutta segretezza Britney Spears prepara il ritorno sulle scene: la principessa del pop ha inciso con Elton John un duetto della leggendaria canzone "Tiny Dancer" che uscirà in agosto con Universal Music. Secondo Page Six, la rubrica di gossip del "New York Post", la registrazione del singolo è avvenuta in uno studio di Beverly Hills. "E' stata un'idea di Elton, che è un suo grande fan", ha detto una fonte, secondo cui a coordinare la sessione è stato il produttore discografico Andrew Watt che ha tenuto a battesimo album per Justin Bieber, Miley Cyrus, Pearl Jam e Ozzy Osbourne e ha vinto il Grammy 2021 per Producer dell'Anno. Elton John ha scritto "Tiny Dancer" con Bernie Taupin nel 1971, dieci anni prima della nascita di Britney. La popstar aveva preannunciato un suo ritorno al lavoro dopo che in novembre è stata liberata dalla tutela legale a cui per 13 anni l'aveva assoggettata il padre Jamie. A metà luglio la Spears aveva postato su Instagram un video in cui canta una versione aggiornata del suo successo del 1998 "…Baby One More Time" con la didascalia: "Non ho condiviso la mia voce per moltissimo tempo, forse troppo".

