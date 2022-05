Cannes: arrivano i Maneskin, red carpet rock per Elvis

CANNES, 23 MAG - Sarà una Montee des Marches a ritmo di rock 'n roll mercoledì 25 maggio. C'è la premiere mondiale di uno dei film più attesi del festival di Cannes 2022, Elvis di Baz Luhrmann dedicato a Elvis Presley e al suo rapporto con il manager, il colonnello Tom Parker. E per l'occasione faranno il loro debutto al cinema i Maneskin. Il gruppo musicale che ha vinto Sanremo 2021, l'Eurovision, sta bruciando ogni tappa, ed è acclamato in America, è andato a Memphis per immergersi nell'atmosfera del re del rock 'n roll ed è in arrivo sulla Croisette. Damiano e gli altri rocker, che sono stati due giorni fa ospiti del Jimmy Fellon show, sono atterrati alle 16 di oggi a Nizza. Saliranno sul tappeto rosso per la proiezione di gala al Grand Theatre Lumiere con Austin Butler e il premio Oscar Tom Hanks, i protagonisti. Sottofondo: If I can Dream, il brano che cantano per la colonna sonora del film di Luhrmann. L'arrivo e la partecipazione a Cannes sono gestiti in grande riservatezza, si favoleggia di un party rock la notte del 25 maggio.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA