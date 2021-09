Ex musicista di Franco Battiato a Riposto per ammirare il murale dedicato al maestro

Filippo Destrieri, per anni musicista di Franco Battiato, di ritorno da un concerto in Sicilia (è originario di Chioggia) ha voluto ammirare il murales che a Riposto – città natale del maestro, scomparso di recente – è stato realizzato all'interno dell'Arena Giardino. Accompagnato dai proprietari, Destrieri (compositore, arrangiatore e tastierista) si è intrattenuto con alcuni amici raccontando gli anni che ha diviso col maestro sul palco o in sala di registrazione.

I proprietari dell'Arena hanno spiegato com'è nata l'iniziativa: «A noi continuava ad arrivare l’eco del nostro cinema, e quella eco risuonava in tutta la città, specie quest’anno che l’aveva lasciata forse il più illustre dei suoi figli, nostro “vicino di casa”. Franco Battiato ha passato la sua adolescenza nella casa adiacente l’Arena Giardino – che ha completato la stagione estiva qualche giorno addietro - ricordando come gli arrivasse forte il suono di quel cinema all’aperto».

«In quel muro, che negli anni lo aveva diviso dall’Arena, e che ci piace pensare che nell’adolescenza abbia regalato anche a lui tanti ricordi, abbiamo voluto omaggiarlo, immaginandolo ancora seduto lì a guardare un film, con occhio attento, “evoluzione biologica di una lagrima” che ha segnato il volto quest’anno della nostra città per la sua perdita. Di questo omaggio dobbiamo ringraziare un altro figlio d’arte della nostra città, l’arch. Claudio Patane . Claudio è un artista poliedrico con un immaginario straordinario. In quella che lui ha definito una esperienza mistica, ha ricordato Franco come pensiamo meritasse davvero e come solo Claudio poteva restituirlo ai ripostesi, che a dispetto della città, non lo hanno dimenticato».



