Hit parade, Elisa subito in vetta

ROMA, 25 FEB - E' ancora nel segno di Sanremo la classifica dei dischi più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Regina degli ultimi sette giorni è Elisa, arrivata seconda al festival con O Forse Sei Tu stabile al settimo posto dei singoli, ed entrata direttamente in vetta nella top ten con il nuovo album dalla doppia anima italiana e inglese "Ritorno al Futuro/ Back to the Future" che conquista anche il primo posto tra i vinili ed è l'unica new entry in top ten. Un successo che arriva dopo la conquista dello streaming mondiale di Spotify, con il suo ingresso nella Top10 degli album più ascoltati a livello globale tra le new entry della piattaforma. Ma tutto il podio è targato Sanremo: al secondo posto Blanco (vincitore con Mahmood e il brano Brividi che per la quarta settimana consecutiva guida la classifica dei singoli) con Blu Celeste e Rkomi con l'album dei record del 2021 Taxi Driver. Quinto posto per la compilation del festival Sanremo 2022, settimo per gli ospiti d'eccezione Maneskin con Teatro d'Ira - Vol.1 e Marco Mengoni con Materia (Terra). Il resto della classifica è occupato dai rapper: al quarto posto resiste Marracash con Noi, Loro, Gli altri, al sesto c'è Sick Luke con X2, all'ottavo Guè con Gvesvus. Chiude Salmo con Flop in decima posizione. Tra i singoli, nelle prime dieci posizioni, nove sono brani festivalieri, dietro a Mahmood & Blanco, Irama con Ovunque sarai, La rappresentante di lista con il tormentone Ciao Ciao, Sangiovanni con Farfalle, Dargen D'Amico con Dove si balla.

