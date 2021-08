Mario Biondi, il ritorno live a Castellammare del Golfo

Lo splendore di un locale che ha illuminato per anni le notti e la vita di Taormina, uomini stravolti dal destino in agguato, fortuna e disastri, racchiusi nel luccicare del glamour talvolta in grado di rubarti anima e cuore, accoglierti gaudente e pettinato, cacciarti spettinato e devastato.

Il "Tout va" e l'indimenticato Rosario Fichera, avevano ereditato "Villa Mon Repos", lo strascico di lustrini e paillettes, trasformando là dove regnava la speranza dell'azzardo dietro una pallina, "Kursaal Casinò", allargando la platea del biscazziere patentato verso un'area di aggregazione, target meno stagionato, sempre griffato.

La storia del locale è anche una parte della vita di Mario Biondi, dove dal 1988 inizia a scorrere la sua voce profonda, inondante di soul, innamorata dei caposcuola statunitensi, a ricoprire il ruolo di avant concert in attesa dell'attrazione, anni di speranze, di nastrini passati alle star nel tentativo si verificasse qualcosa, quando la scia del tempo sembra aver dimenticato l'indirizzo di casa tua, parte la scintilla di un moto esuberante dimostrando che l'attesa a volte ha ragione di esistere.

Nel cielo dell'anno 2006, mette il naso fuori dalla finestra un mid time, arrivando in varie latitudini geografiche, "This Is what you are", traina "Handful of soul", alla conquista di riconoscimenti, vendite, concerti, la voce del singer etneo fa il giro del globo, un provino consegnato ai Pooh viene ripescato per dare vita alla simbiosi di "Ci penserò domani", contenuta in "Opera Seconda", avviene, come scrivono i dotti, la chiusura del cerchio.

Il presente, dopo innumerevoli tour, certifica un ritorno all'attività durante questa stagione, la data di Castellammare del Golfo , lunedì 23 agosto Piazzale Stenditoio ore 21.30, resa ,ancora più stimolante dalla presenza di Daria Biancardi, altra voce cresciuta tra le alchimie soul di scuola nera, nella veste di guest, concerto promosso da Mario Fundarotto per Gianfaby Production.

