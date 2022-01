Notre Dame de Paris emoziona ancora la Sicilia

È stato un imprenditore musicale che ha segnato il suo tempo, coraggio e furbizia le doti messe in vetrina durante la sua presenza sul mercato dell'intrattenimento, piazzando una serie di concerti che a scriverli incutono timore, Cat Stevens, Rolling Stones, Madonna, Michael Jackson, Duran Duran, Spandau Ballet, insieme ad Angelo Branduardi ha ideato un circo sonoro chiamato "La Carovana del Mediterraneo", nel 2002 Dadid Zard ha la folgorazione di gemellare il progetto di Riccardo Cocciante, "Notre dame de Paris", riportando il musical davanti alla platea italiana.

Una produzione faranoica, "Lola Ponce, Giò Di Tonno", protagonisti di una kermesse che ammalia il pubblico con una serie di "tutto esaurito" continui in qualsiasi luogo d'Italia, la versione nostrana curata da Pasquale Panella, l'autore che Lucio Battisti scelse per il post Mogol.

Oggi a Milano, presentazione per i venti anni di vita dell'opera, stesso cast originale, ripartenza e previsioni di ulteriori sold out, previsti due periodi di permanenza in Sicilia, Palermo - Teatro di Verdura dal 18 al 24 agosto, Catania - PalaCatania dal 11 al 20 novembre.

