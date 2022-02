Sanremo, Fiorello: «Stasera sono spettatore con plaid e tisana»

«Ama, sei in sala stampa? Faccio il simpatico o rivengo normale? Sei contento? Io sono molto contento». Fiorello è in macchina (diretto dove?) e si collega al telefono con Amadeus durante la conferenza stampa a Sanremo dove si respira un clima di enorme soddisfazione dopo i risultati di ascolto della prima serata. «Finalmente stasera vedrò il festival da spettatore, ho già il plaid pronto e tisana al tiglio», scherza, confermando che - almeno stasera - non tornerà all’Ariston.

Pubblicità



«Ormai - sottolinea lo showman - sono pigro, ansioso, e andando avanti con gli anni pensavo di migliorare e invece peggioro, però stavolta è andata bene. L’anno scorso è stato bello ma un pò pesante, ci meritavamo quello che è successo ieri sera». E poi ironizza ancora sullo 'stalker' Amadeus: "Tutti pensano che io ieri sera abbia esagerato, certo ho detto che era venuto tuo figlio con il cartello ma poco ci mancava... Amadeus non è uno che si sveglia presto, ma nell’ultimo mese alle 6.15 si metteva la sveglia e mi chiamava. Un giorno - racconta imitando l’amico - mi ha chiamato e ha detto: 'Ciuri, lo sai, ho fatto un incubo, non puoi capire: la prima puntata andava malissimo, i cantanti non sapevano cantare le canzoni, tutto non riusciva e tu non c'eri».

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA