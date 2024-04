Ron in Sicilia: «La musica un viaggio interiore che mi ha sempre salvato»

Concerti

Il cantautore a Messina e a Trapani con il suo "Al Centro Esatto della Musica"

“La musica per me è un bisogno interiore: la musica mi ha sempre salvato”. Ron va in teatro con un nuovo live, uno spettacolo musicale originale dal titolo eloquente, “Al Centro esatto della Musica”, che riprende l’incipit di uno dei suoi tanti successi e che bene descrive lo stato di grazia che l’artista sta vivendo. Dopo la tappa messinese al teatro Vittorio Emanuele di stasera, che ha registrato il pienone, domani tornerà ad incantare il suo pubblico a Trapani al Cine Teatro Ariston con un tour di grande impatto emotivo. Il sipario si è alzato per la prima volta il 27 febbraio al Teatro Civico di Vercelli, con una serie di esibizioni che toccano il cuore del vero significato della musica d’autore. Con questo tour arrivi non solo al centro della musica ma anche al centro del cuore del pubblico potremmo dire.