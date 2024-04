Tuccio Musumeci taglia il traguardo dei 90 anni: il teatro catanese è in festa

Compleanno

Interprete di tanti ruoli di successo, da Pipino il breve a Il Consiglio d'Egitto

Dal teatro al cinema e alla tv. Compie 90 anni l’attore catanese Tuccio Musumeci. La svolta della sua carriera avviene con la costituzione del Teatro Stabile di Catania nel quale inizia a recitare in lavori teatrali, per lo più comici, sia in lingua italiana che in siciliano. Uno dei suoi primi successi è Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello interpretato da Turi Ferro. La sua mimica da burattino e la sua vis comica innata, gli hanno consentito una lunga carriera di successo.

I principali ruoli a teatro

La sua attività teatrale lo vede impegnato in ruoli come quelli in Cronaca di un uomo di Giuseppe Fava, Il Consiglio d’Egitto di Leonardo Sciascia, Pipino il breve di Tony Cucchiara e Classe di Ferro spettacolo di Aldo Nicolaj che debuttato nel 2003 al Teatro Biondo di Palermo per la regia di Renato Giordano e le musiche di Matteo Musumeci.

La carriera nel cinema