Alcaraz quasi pronto, “probabilmente giocherò” a Madrid

agenzia

"Tsitsipas, Ruud e Sinner ora sono i migliori sulla terra"

MADRID, 23 APR – Infortunatosi all’avambraccio destro all’inizio del mese, Carlos Alcaraz, due volte detentore del titolo al Masters 1000 di Madrid, “probabilmente” sarà in campo, se le sue sensazioni “saranno confermate” , ha detto con prudenza il numero 3 del mondo. “Non voglio dire che ci sarò al 100%, come ho fatto prima di Barcellona. Quando mi sono ritirato da Montecarlo ho detto che avrei potuto giocare a Barcellona e non potevo. Ma se le mie sensazioni saranno confermate probabilmente entrerò in campo”. “Oggi mi sono allenato con un po’ più di intensità, le cose sono andate abbastanza bene, le sensazioni erano buone. Non voglio avere fretta e non voglio dare nulla per scontato” ha aggiunto lo spagnolo. A Madrid chi vede favoriti per il titolo? “Tsitsipas e Ruud stanno attraversando un ottimo periodo, sono in buona forma in questo momento, stanno giocando ad ottimo livello”, vincendo il primo a Montecarlo, il secondo a Barcellona, “due grandi tornei. Sono fiduciosi e, secondo me, questa è la cosa più importante nel tennis. Anche Jannik Sinner è in ottima forma. Direi che questi sono i tre giocatori da battere sulla terra in questo momento”.

