Basket: Pianigiani ospite della nuova puntata di ‘Dazn Got Game’

agenzia

Live domani sul canale youtube

ROMA, 02 APR – Coach Simone Pianigiani, nuovo ingresso al commento tecnico nella Dazn Squad, è il nuovo ospite della puntata di “Dazn Got Game”, il vodcast dedicato al mondo del basket condotto da Pierluigi Pardo e Matteo Gandini. I riflettori del nuovo episodio saranno puntati sul derby di Eurolega EA7 Emporio Armani Milano contro Virtus Segafredo Bologna, in programma venerdì 5 aprile alle 20.30 su Dazn con la telecronaca di Matteo Gandini e il commento tecnico di Pianigiani. Un match senza esclusione di colpi, i cui team promettono di regalare un grande spettacolo per tutti i tifosi della palla a spicchi. Guardando le statistiche del torneo, le due squadre arrivano al derby con degli obiettivi ben precisi: dopo la sconfitta con lo Zalgiris del coach Trinchieri, l’Olimpia dovrà impegnarsi al massimo per risalire dalla dodicesima posizione e aggrapparsi alla speranza di strappare l’ultimo posto ai play in del torneo. La Virtus invece, nonostante la quinta sconfitta – incassata questa volta in casa contro il Panathinaikos di Atene – con il suo ottavo posto ha già staccato il pass per i play in e farà di tutto per mantenere alta la concentrazione in questo momento decisivo. La puntata sarà visibile live sul canale Youtube di Dazn domani 3 aprile alle 14.30 e, successivamente, anche su Spotify e sull’app di Dazn.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA