Calcio: Svolta in Fa Cup, dal prossimo anno via i replay

Calendari congestionati, federcalcio accoglie richiesta club

LONDRA, 18 APR – Svolta storica in Coppa d’Inghilterra: in caso di parità, al termine dei 90′, non si rigiocherà più l’incontro, a campo invertito, ma saranno i tempi supplementari, ed eventualmente i calci di rigore, a stabilire chi tra le due squadre passerà il turno. Niente più replay, dunque, nella più antica coppa nazionale, in nessun turno della competizione: una tradizione secolare sacrificata dalla Federcalcio inglese per venire incontro alla richiesta dei club per un calendario meno congestionato. Dall’anno prossimo, e per le successive sei edizioni, la Fa Cup si svolgerà seguendo un nuovo regolamento, e con novità per continuare a valorizzarne il prestigio. A cominciare dall’esclusività: dal quinto turno in poi, con l’ingresso dei club della massima divisione, ogni incontro si giocherà solo nei weekend, durante i quali non potranno essere disputate altre partite di Premier League, e anche la finale imporrà lo stop del campionato. Già dalla stagione 2018/19 erano stati aboliti i replay, ma solo dal quinto turno: nei primi turni della coppa, quando si affrontano squadre anche di livello dilettantistico, la ripetizione degli incontri, in caso di parità, era ancora prevista.

