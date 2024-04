Frosinone: Di Francesco, ‘col Genoa gara fondamentale’

agenzia

Tecnico: 'in questo momento abbiamo bisogno di risultati'

FROSINONE, 28 MAR – E’ una partita fondamentale in chiave-salvezza per il Frosinone. Un concetto che il tecnico Eusebio Di Francesco ribadisce a chiare lettere a 2 giorni dalla trasferta sul campo del Genoa. “Una partita importante – dice l’allenatore dei ciociari -. Affrontiamo una squadra forte che ha una classifica tranquilla e schiera elementi di spessore come Retegui, Gudmundsson, Strootman e via dicendo. Ha grandi potenzialità ed un allenatore molto bravo”. Servono punti pesanti per risalire una classifica diventata preoccupante (il Frosinone è terz’ultimo a 24). “Giusto parlare di prestazioni ma abbiamo bisogno di risultati – continua Di Francesco -. Perciò occorreranno compattezza e concretezza. Dobbiamo imparare a tenerci stretto il risultato e difendere evitando le disattenzioni. Abbiamo lavorato tantissimo in questa situazione, le chiacchiere contano poco ora servono i fatti. C’è rammarico per la classifica dopo aver conquistato tanti punti ad inizio stagione. Ma abbiamo la possibilità di rimediare”. La volata-salvezza si annuncia tiratissima con sette squadre in cinque punti. “Credo che potranno salvarsi quelle con maggiore serenità e compattezza. Noi siamo una formazione giovanissima e dunque non possiamo dare troppa pressione. Chi avrà più equilibrio dentro e fuori dal campo avrà la meglio. Per questo invito anche i tifosi ad avere equilibrio”. Di Francesco recupera capitan Mazzitelli, Lusuardi e Bonifazi. In dubbio Gelli. Niente da fare invece per Harroui, Oyono e Marchizza che deve rientrare gradualmente dopo l’intervento al tendine d’Achille. Di Francesco non esclude un cambio di modulo (dal 4-3-3 al 3-5-2) e solo domani valuterà le condizioni di Soulé rientrato dagli impegni con l’Argentina olimpica con la quale ha segnato un gol da cineteca diventato virale. “Qualcosa nel sistema di gioco potrebbe essere modificato ma al di là di tutto dobbiamo essere più squadra”, chiosa Di Francesco.

