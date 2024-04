La Nissa promossa in Serie D, grande festa a Caltanissetta

CALCIO

Allo stadio comunale “Tomaselli” un pubblico impressionante ha sostenuto la squadra dal primo all’ultimo minuto.

Festa promozione per la Nissa che ha battuto la Supergiovane Castelbuono 1-0 in un match conquistando sul campo la matematica certezza del passaggio nel prossimo campionato di Serie D. E’ stato Agudiak al 24’ a risolvere da pochi passi un’azione che, sul cross di Dalloro, aveva visto Pagano colpire di testa e indirizzare la palla sul palo, poi il pallone è finito tra i piedi del bomber biancoscudato che ha battuto Mammano.

La Nissa, dunque, dopo 16 lunghi anni di attesa è tornata in Serie D. Allo stadio comunale “Tomaselli” un pubblico impressionante ha sostenuto la squadra dal primo all’ultimo minuto. I tifosi organizzati hanno realizzato una spettacolare coreografia che hanno esposto in curva con un mega striscione con su scritto “Eterna Fedeltà alla mia Città” con i colori della Nissa e il simbolo di Caltanissetta. Poi in campo, prima la passerella per i ragazzini della scuola calcio e poi, nell’intervallo, per le piccole ballerine della Dance Studio di Martina Marotta che si sono esibite sul prato verde del “Tomaselli”. Grandissima l’emozione per la presenza di capitan Davide La Paglia che ha salutato il pubblico che gli tributato un’ovazione.

Quando l’arbitro ha fischiato la dell’incontro, il presidente Giovannone, con la dirigenza s’è diretto verso la curva dei tifosi della Nissa che lo hanno ringraziato per questa stagione meravigliosa coincisa con la Serie D. Giovannone ha sottolineato: «E’ stato un anno bellissimo; eravamo consapevoli di aver costruito una bella squadra e sapevamo di essere tra i favoriti; ora ci godiamo questo trionfo, ma stiamo lavorando per un futuro roseo, possibilmente in Lega Pro».