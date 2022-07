Accordo Atognolla golf-Confederazione prof

PERUGIA, 26 LUG - Accordo di collaborazione triennale tra la Confederazione del golf professionistico con Antognolla per promuovere le strutture del circolo umbro che ospiteranno la prossima edizione dell'International Pro-Am by +Energia, competizione internazionale organizzata in collaborazione con la Professional Golfers' Association of Italy, che si terrà dal 1 al 4 novembre prossimi. L'International Pro-Am completerà una stagione già intensa per l'Antognolla golf - è detto in un suo comunicato -, che ha registrato nell'ultimo anno le migliori performance in termini di visitatori, con numerosi golfisti, esperti ed appassionati che hanno voluto sperimentare il campo dell'Antognolla Golf. Ian Randell, Chief Executive della Confederazione del Golf Professionistico (Cpg), ha sottolineato che "il complesso golfistico di Antognolla è spettacolare, è circondato da bellezze naturali nel cuore dell'Italia". Per il direttore di Antognolla Golf, Cesar Burguiere, "questa partnership con la Confederazione del golf professionistico dimostra il nostro impegno nella promozione del club in tutta Europa e oltre. È particolarmente importante - ha aggiunto - lavorare con le Pga nazionali della Cpg e con i loro professionisti: sono fondamentali per valorizzare l'Antognolla Golf presso i rispettivi membri. L'International Pro-Am di +Energia metterà in mostra il nostro resort e segna il primo passo di una partnership di lunga data con la Cpg". "La PGA d'Italia è lieta di lavorare al fianco della Confederazione del golf professionistico all'Antognolla golf: è una grande opportunità per mostrare ciò che la scena golfistica italiana può offrire e fornire opportunità ai nostri soci" il commento del presidente della Professional golfers' association d'Italia, Filippo Barbé.

