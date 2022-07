Atalanta ufficializza la cessione di Sutalo alla Dinamo Zagabria

BERGAMO, 01 LUG - L'Atalanta ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo di Bosko Sutalo alla Dinamo Zagabria. Il giocatore è già a disposizione della sua nuova squadra, ora in ritiro in Slovenia, dallo scorso 21 giugno dopo aver firmato un contratto quinquennale. Reduce dalla stagione in prestito all'Hellas Verona, Sutalo, capitano della nazionale Under 21 della Croazia, difensore classe 2000, era stato prelevato nel calciomercato invernale 2020 dai nerazzurri, proveniente dall'Osijek, per poi racimolare 16 presenze e una rete con i nerazzurri di Gian Piero Gasperini.

