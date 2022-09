Azzurri: Pellegrini e Politano lasciano ritiro, ecco Frattesi

ROMA, 20 SET - Dopo la partenza di Marco Verratti ieri, la Nazionale deve rinunciare ad altri due azzurri: a seguito degli accertamenti effettuati, infatti, anche Lorenzo Pellegrini e Matteo Politano risultano indisponibili per i prossimi impegni e faranno subito rientro al club di appartenenza. Contestualmente, in vista degli impegni di Nations League contro Inghilterra e Ungheria, il Ct Roberto Mancini ha convocato Salvatore Esposito (Spal, era già in raduno con l'Under 21), Davide Frattesi (Sassuolo) e Manolo Gabbiadini (Sampdoria), che arriveranno a Coverciano nelle prossime ore.

