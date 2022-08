Barca: De Jong si ridurrà l'ingaggio pur di restare

ROMA, 06 AGO - Il futuro di Frenkie De Jong sembra già scritto. Il centrocampista olandese, malgrado le difficoltà economiche del club e salvo clamorose sorprese, resterà al Barcellona. Poco importa se per il centrocampista si sono esposti il Chelsea e il Manchester United allenato dall'olandese Erik Ten Hag, ex mentore di De Jong. Il centrocampista, secondo quanto riporta l'edizione online del quotidiano Sport, è disposto a ridursi l'ingaggio per poter rimanere in blaugrana: la situazione ha qualcosa di grottesco, soprattutto dopo che la Liga ha imposto un blocco a Barcellona, a causa del monte stipendi ritenuto troppo alto, non in linea con la sostenibilità economica del club.

