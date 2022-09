BERLINO, 18 SET - La Spagna di coach Sergio Scariolo ha vinto gli Europei di basket battendo la Francia per 88-76 (47-37) nella finale giocata a Berlino. Per gli spagnoli è il quarto titolo continentale. Grande protagonista del match Juancho Hernangómez, che ha realizzato sette triple. Bronzo alla Germania, che nella finale per il terzo e quarto posto si è imposta sulla Polonia per 82-69.

