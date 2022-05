Basket, Nba: incontenibile Morant, Memphis batte Golden State

ROMA, 04 MAG - Temetrius Jamel 'Ja' Morant domina la notte dei Playoff Nba, realizzando addirittura 47 punti (nuovo massimo in carriera negli spareggi), 8 rimbalzi e 8 assist nella vittoria per 10-6-101 dei Memphis Grizzlies. La squadra del Tennessee risolve tutto nel finale di partita, realizzando canestri assai pesanti e mandando al tappeto Golden State che si ferma ai 27 punti di Steph Curry. Adesso la serie è sull'1-1 e il prossimo episodio andrà in scena sul parquet di San Francisco. Anche i Boston Celtics riescono a pareggiare i conti nella serie contro Milwaukee; lo fanno grazie alle prodezze di Jaylen Brown, che garantisce ai suoi un bottino di 30 punti. Giannis Antetokounmpo, invece, non riesce ad andare oltre la dotazione di 28 punti, Risultati Conférence Est: Boston-Milwaukee 109-86 (1-1) Conférence Ovest: Memphis-Golden State 106-101 (1-1)

