Benzema si ferma, stop da due a quattro settimane

ROMA, 07 SET - Sembra meno grave del previsto l'infortunio di Karim Benzema che ieri sera a Glasgow, durante la partita vinta dal Real Madrid sul Celtic (3-0), valida per la Champions League, ha lasciato il campo al 30'. Il club spagnolo ha diramato un comunicato sulle condizioni del centravanti, nel quale si parla di un "infortunio al muscolo semitendinoso e di sovraccarico al quadricipite" della coscia destra. "In seguito agli esami effettuati sul nostro giocatore Karim Benzema dai servizi sanitari del Real Madrid - fa sapere il club - è stato diagnosticato un infortunio al muscolo semitendinoso e un sovraccarico del quadricipite, entrambi alla coscia destra". Secondo Le Parisien, che cita la stampa spagnola, il centravanti potrebbe assentarsi per un periodo che va dalle due alle quattro settimane. Benzema, dunque, salterà almeno due partite della Liga (contro il Maiorca e il derby contro l'Atlético Madrid), ma anche la sfida di Champions contro il Lipsia. Benzema non farà parte dei convocati della Francia che il ct Didier Deschamps svelerà il 15 settembre, per le partite contro l'Austria (22 settembre) e la Danimarca (25 settembre).

