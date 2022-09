Calcio: Baroni,a Lecce un Monza che non reputo in difficoltà

LECCE, 10 SET - Ottenere i primi tre punti in campionato e dare un scossone alla classifica contro una diretta concorrente per la lotta alla salvezza. Sfida complicata per il Lecce di Marco Baroni contro un avversario, ancora fermo a zero punti, con il tecnico Stroppa che in Salento si gioca le ultime chances di permanenza in Brianza. A chi gli parla della classifica deficitaria in campionato degli ospiti, Baroni è abbastanza esplicito: "Loro in difficoltà? Assolutamente no, basta vedere gli avversari affrontati dal Monza - dichiara in tecnico nella consueta conferenza della vigilia -. In serie A non esistono partite facili e loro verrano qui a fare una partita di determinazione, voglia e qualità. Nonostante qualche piccola defezione, noi siamo preparati ma molto dipenderà dalla nostra attenzione". Gara importante, ma non decisiva, tappa di un processo di crescita. "Non esistono in questo momento squadre che non devono crescere - ammette il tecnico -. E' necessario aumentare l'intesa di squadra, migliorare l'inserimento dei giocatori arrivati. Questo fa parte del percorso, dello step che dobbiamo inseguire", prosegue il tecnico. In chiave uomini di a disposizione, infortuni e contrattempi avuti, Baroni dice che "Cetin ha avuto un leggerissimo riacutizzarsi del fastidio alla caviglia, mentre Banda ha riassorbito completamente il trauma distorsivo, quindi è a disposizione". In attacco si profila un ballottaggio tra Ceesay e Colombo. "Stanno facendo bene entrambi - spiega - e li devo sostenere. Ho bisogno di tutti e due, e ho anche dei dubbi su chi schierare dall'inizio". Dubbi fugati invece in chiave difensiva su Pongragic: "E' molto probabile che parta titolare. A Torino avrebbe giocato, ma ha avuto un piccolo risentimento", conclude il tecnico.

