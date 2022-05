Calcio: Cagliari, squadra ufficialmente al tecnico Agostini

CAGLIARI, 03 MAG - Ora è ufficiale: Alessandro Agostini, sino a domenica scorsa tecnico della Primavera, guiderà il Cagliari nelle ultime tre giornate di campionato dopo l'esonero di Walter Mazzarri. Ma non sarà da solo: al suo fianco, con il compito di fungere da raccordo tra staff tecnico e squadra, i vecchi compagni di squadra Daniele Conti e Andrea Cossu. Le due bandiere manterranno i loro ruoli: Conti continuerà a svolgere l'incarico di coordinare tecnico della Primavera e Cossu proseguirà nel lavoro accanto al direttore sportivo Stefano Capozucca come coordinatore dello scouting. Cagliari che si affida dunque alle bandiere per salvare la stagione. Il vice di Agostini sarà invece Michele Filippi, ex allenatore dell'Olbia in Lega Pro. Nello staff anche il collaboratore tecnico Alberto Piras. Confermati il preparatore dei portieri Walter Bressan e i preparatori atletici Mauro Baldus e Francesco Fois.

