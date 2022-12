Calcio: Fiorentina; 24 convocati per triangolare in Romania

FIRENZE, 09 DIC - Sono 24 i convocati da Vincenzo Italiano per il triangolare 'International Cup' che si svolgerà domani a Bucarest contro il Rapid allenato dall'ex Adrian Mutu e contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Dopo l'allenamento al Centro sportivo la Fiorentina è partita per la Romania fatta eccezione per Castrovilli e Sottil che stanno continuando il rispettivo programma di recupero. Mentre Nico Gonzalez, Nikola Milenkovic e Luka Jovic sono attesi agli inizi della prossima settimana. Il triangolare di domani, suddiviso in tre partite da 60 minuti l'una tutte trasmesse in diretta su Dazn, s'annuncia un test assai più probante rispetto alle due amichevoli disputate finora dalla squadra viola reduce dai successi per 4-1 sull'Arezzo e per 9-0 l'altro ieri contro boliviani degli Always Ready. La prima delle tre gare sarà alle 12 ora italiana) tra il Rapid Bucarest e il Borussia Dortmund, poi sarà la Fiorentina a scendere in campo prima contro la formazione tedesca (ore 13,30) quindi contro la squadra di casa (alle 15). Sarà l'occasione per Italiano per verificare le condizioni di Barak e Kouamé appena aggregati. Nel clan viola però c'è grande attesa anche per la grande sfida che affronterà l'applaudito Amrabat con il suo Marocco domani alle 16 con il Portogallo. Una sfida che vale l'accesso alle semifinali mondiali.

