Calcio: Inter, risoluzione consensuale con Vidal

MILANO, 11 LUG - Arturo Vidal lascia l'Inter: il club nerazzurro ha ufficializzato "di aver trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto del centrocampista cileno Arturo Vidal", ha spiegato l'Inter in una nota. "Il club desidera ringraziare Arturo per i suoi due anni in nerazzurro culminati con la conquista di tre trofei", ha concluso la società nerazzurra. Il centrocampista cileno firmerà ora con i brasiliani del Flamengo.

