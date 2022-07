Calcio: Neymar, voglio restare al Paris SG

(ANSA-AFP) - ROMA, 23 LUG - Neymar ha annunciato sabato a Tokyo il suo desiderio di restare al Paris SG in questa stagione, nonostante le molte speculazioni sul suo futuro. "Voglio sempre rimanere al club", ha detto il giocatore in Giappone dopo il successo della sua squadra contro gli Urawa Red Diamonds (3-0). "Finora il club non mi ha detto nulla, quindi non so quali siano i suoi piani per me", ha aggiunto l'attaccante brasiliano. (ANSA-AFP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA