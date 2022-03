Calcio: Vicario accoglie in casa mamma e figlio da Ucraina

ROMA, 29 MAR - "Dall'#Ucraina all'#Italia, da #Dnipro a #Udine: il nostro Guglielmo Vicario e la sua famiglia hanno accolto e ospiteranno il piccolo Milan e la madre Hanna. Per fuggire dalla guerra, per ricominciare". Con questo tweet, accompagnato da emoticon della bandiera ucraina e di un bicipite, l'Empoli sottolinea il bel gesto del suo portiere Guglielmo Vicario, 25enne originario di Udine, che ha messo la sua casa in Friuli a disposizione di una donna fuggita da Dnipro e suo figlio di otto anni, Hanna e Milan. Il padre del bambino è invece rimasto in patria come 'riservista' di una milizia. Ora Vicario, che ha regalato al piccolo Milan una sua maglia, sta anche cercando una scuola calcio in cui inserire il suo ospite.

